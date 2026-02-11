logo pulso
Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Gama exige justicia por asesinatos en Villa de Reyes

Exige que la FGE investigue y, de haber delitos federales, la FGR atraiga el caso

Por Redacción

Febrero 11, 2026 06:42 p.m.
A
Diputado Marco Gama Basarte

Diputado Marco Gama Basarte

El coordinador operativo estatal de Movimiento CiudadanoMarco Gama Basarte, solicitó que se investiguen con exhaustividad los hechos ocurridos en el municipio de Villa de Reyes, donde dos ciudadanos perdieron la vida.

En un comunicado fechado este 11 de febrero en San Luis Potosí, el dirigente señaló que la seguridad de la población debe ser prioridad de las autoridades y planteó la necesidad de consolidar una estrategia integral con coordinación entre los tres niveles de gobierno, con énfasis en la prevención del delito.

Gama Basarte expresó solidaridad con las familias de las víctimas y sostuvo que los hechos no deben normalizarse. Indicó que es necesario integrar de manera exhaustiva las constancias y actos procesales de investigación para evitar impunidad.

Asimismo, señaló que si durante las indagatorias la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí advierte posibles delitos del orden federal, deberá solicitar que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y conduzca a los probables responsables ante la autoridad correspondiente.

Óscar Osvaldo Luna Silva y Pablo Ortega Venegas, empresarios de Villa de Reyes.

El dirigente señaló que continuará impulsando propuestas en materia de seguridad pública.

Hallan sin vida a empresarios desaparecidos de Villa de Reyes

La FGE confirma que Oscar Osvaldo Luna y Pablo Ortega fueron localizados en Pinos, Zacatecas

SLP

Redacción

Exige que la FGE investigue y, de haber delitos federales, la FGR atraiga el caso

