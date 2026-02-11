Gama exige justicia por asesinatos en Villa de Reyes
Exige que la FGE investigue y, de haber delitos federales, la FGR atraiga el caso
El coordinador operativo estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, solicitó que se investiguen con exhaustividad los hechos ocurridos en el municipio de Villa de Reyes, donde dos ciudadanos perdieron la vida.
En un comunicado fechado este 11 de febrero en San Luis Potosí, el dirigente señaló que la seguridad de la población debe ser prioridad de las autoridades y planteó la necesidad de consolidar una estrategia integral con coordinación entre los tres niveles de gobierno, con énfasis en la prevención del delito.
Gama Basarte expresó solidaridad con las familias de las víctimas y sostuvo que los hechos no deben normalizarse. Indicó que es necesario integrar de manera exhaustiva las constancias y actos procesales de investigación para evitar impunidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Asimismo, señaló que si durante las indagatorias la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí advierte posibles delitos del orden federal, deberá solicitar que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y conduzca a los probables responsables ante la autoridad correspondiente.
El dirigente señaló que continuará impulsando propuestas en materia de seguridad pública.
Hallan sin vida a empresarios desaparecidos de Villa de Reyes
La FGE confirma que Oscar Osvaldo Luna y Pablo Ortega fueron localizados en Pinos, Zacatecas
no te pierdas estas noticias
Gama exige justicia por asesinatos en Villa de Reyes
Redacción
Exige que la FGE investigue y, de haber delitos federales, la FGR atraiga el caso
Ruth González apoya jornada laboral de 40 horas
Redacción
Senadora por SLP apoya reforma para disminuir jornada semanal.
Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España
Rolando Morales
El gobernador Ricardo Gallardo calificó el viaje como gasto innecesario y advirtió posibles sanciones del PVEM