Gama pide prudencia del Congreso ante posible comparecencia del rector Zermeño

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Antonio Gama Basarte, consideró que el Congreso del Estado de San Luis Potosí debe actuar con prudencia y respeto ante la posibilidad de solicitar la comparecencia del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, tras los recientes conflictos en la Facultad de Derecho.

El legislador subrayó que cualquier intervención externa en los asuntos universitarios debe realizarse con estricto respeto a la autonomía institucional y sin motivaciones políticas. Señaló que las decisiones internas de la universidad deben surgir de su propia comunidad, sin influencias de actores gubernamentales o partidistas.

En lugar de promover un proceso que pueda interpretarse como una intromisión, Gama Basarte planteó abrir un canal de diálogo directo entre el Congreso, a través de la Comisión de Educación, y las autoridades universitarias. Dicho intercambio, explicó, podría servir para identificar áreas de oportunidad que fortalezcan la autonomía y, al mismo tiempo, reconstruyan la confianza entre la universidad y los distintos sectores de la vida pública.

El diputado destacó que la UASLP cumple una función esencial en la formación de los futuros profesionistas que sostendrán el desarrollo económico del estado, por lo que merece el respaldo de los tres niveles de gobierno.

Consideró que los recientes hechos en la Facultad de Derecho no solo generaron inconformidad entre los estudiantes, sino que también dieron pie a intentos de aprovechamiento político por parte de actores externos.

