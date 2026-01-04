GCE mantiene operativos activos durante cierre vacacional
La Guardia Civil Estatal reporta saldo blanco en San Luis Potosí gracias a operativos de temporada.
Con el cierre del periodo vacacional a la vista, la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene activos los operativos de proximidad y prevención del delito en las cuatro regiones de San Luis Potosí, acciones que, de acuerdo con la corporación, han permitido conservar un saldo blanco hasta el momento.
El despliegue operativo, que se extenderá hasta el próximo 6 de enero, incluye vigilancia permanente, acompañamiento vial y presencia policial en zonas urbanas y carreteras, particularmente ante el incremento del flujo vehicular por el retorno de connacionales y visitantes tras las fiestas de fin de año.
Aunque las autoridades destacan la ausencia de incidentes de alto impacto, en las últimas horas se reportó la detención de presuntos generadores de violencia y el aseguramiento de armas de fuego tanto en la capital potosina como en el municipio de Tamasopo, lo que refleja que el riesgo delictivo se mantiene latente pese al refuerzo policial.
La Guardia Civil Estatal señaló que estas acciones forman parte de una estrategia basada en la cercanía con la ciudadanía y la atención inmediata de reportes, con personal operativo activo las 24 horas del día para cubrir las cuatro regiones del estado.
El comportamiento de la incidencia delictiva durante el resto del periodo vacacional será clave para evaluar el alcance real de los operativos, así como la efectividad del modelo de prevención que la corporación ha sostenido durante esta temporada.
