logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gestionan aplicación de Plan DN-III-E en la Huasteca

Además, se iniciaron de operativos para atención a los afectados por las fuertes lluvias

Por Pulso Online

Octubre 09, 2025 01:51 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que se ha desplegado un operativo integral de atención inmediata a la contingencia provocada por las fuertes lluvias que se registraron en la región Huasteca y además gestionó el apoyo del Ejército Mexicano para la aplicación del DN-III-E para atender y salvaguardar a las familias.

El mandatario estatal dio a conocer que se prepara la entrega de despensas para las familias afectadas, además de que se equipó a elementos de la Guardia Civil Estatal con herramientas como palas, picos y bombas extractoras de agua, para auxiliar a las familias afectadas de municipios como Axtla, Aquismón, Tamazunchale, Matlapa, Tamasopo, Tamuín, Tampamolón, Tanquián de Escobedo, Coxcatlán, Huehuetlán, San Martín Chalchicuautla y Xilitla, que han sido visualizadas como zonas de atención prioritaria.

"Estamos en la Huasteca con toda la fuerza del Estado, trabajando para proteger a cada familia", destacó el Mandatario potosino.

Añadió que se suspendieron clases en los centros educativos y se mantiene vigilancia en los ríos donde los niveles de agua han alcanzado alertas preventivas, además de atender derrumbes, árboles caídos, encharcamientos e inundaciones parciales, viviendas afectadas y familias que han sido evacuadas y trasladadas a refugios temporales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gallardo Cardona pidió a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones de Protección Civil: evitar cruzar cauces o carreteras con deslaves, no resguardarse bajo árboles o estructuras inestables, mantenerse informados por canales oficiales y, en caso de emergencia, acudir a los refugios habilitados en coordinación con los ayuntamientos y la Guardia Civil Estatal.

Nota relacionada: 

Crecidas de ríos, evacuaciones y cierres carreteros en la Huasteca:

https://pulsoslp.com.mx/slp/operativo-por-lluvias-intensas-en-la-huasteca/1975945

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gestionan aplicación de Plan DN-III-E en la Huasteca
Gestionan aplicación de Plan DN-III-E en la Huasteca

Gestionan aplicación de Plan DN-III-E en la Huasteca

SLP

Pulso Online

Además, se iniciaron de operativos para atención a los afectados por las fuertes lluvias

Clausurado, relleno sanitario de Zaragoza, informa Segam
Clausurado, relleno sanitario de Zaragoza, informa Segam

Clausurado, relleno sanitario de Zaragoza, informa Segam

SLP

Rubén Pacheco

El incendio en el relleno conlleva a las acciones administrativas

Iniciativa no busca imponer a una gobernadora: Morena
Iniciativa no busca imponer a una gobernadora: Morena

Iniciativa no busca imponer a una gobernadora: Morena

SLP

Ana Paula Vázquez

La posible reforma tiene como finalidad reconocer la figura femenina en cargos públicos, aseguró Carlos Arreola

Por iniciar, proceso de licitación para desnivel en Saucito: EGC
Por iniciar, proceso de licitación para desnivel en Saucito: EGC

Por iniciar, proceso de licitación para desnivel en Saucito: EGC

SLP

Samuel Moreno

El alcalde dijo que se agotará el derecho de audiencia de quienes tengan inquietudes