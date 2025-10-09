Gestionan aplicación de Plan DN-III-E en la Huasteca

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que se ha desplegado un operativo integral de atención inmediata a la contingencia provocada por las fuertes lluvias que se registraron en la región Huasteca y además gestionó el apoyo del Ejército Mexicano para la aplicación del DN-III-E para atender y salvaguardar a las familias.

El mandatario estatal dio a conocer que se prepara la entrega de despensas para las familias afectadas, además de que se equipó a elementos de la Guardia Civil Estatal con herramientas como palas, picos y bombas extractoras de agua, para auxiliar a las familias afectadas de municipios como Axtla, Aquismón, Tamazunchale, Matlapa, Tamasopo, Tamuín, Tampamolón, Tanquián de Escobedo, Coxcatlán, Huehuetlán, San Martín Chalchicuautla y Xilitla, que han sido visualizadas como zonas de atención prioritaria.

"Estamos en la Huasteca con toda la fuerza del Estado, trabajando para proteger a cada familia", destacó el Mandatario potosino.

Añadió que se suspendieron clases en los centros educativos y se mantiene vigilancia en los ríos donde los niveles de agua han alcanzado alertas preventivas, además de atender derrumbes, árboles caídos, encharcamientos e inundaciones parciales, viviendas afectadas y familias que han sido evacuadas y trasladadas a refugios temporales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

#LoÚltimo | Reporta PC crecidas de ríos, evacuaciones y cierres carreteros en la Huasteca. Se informa que se mantiene un operativo de vigilancia y atención permanente en la región.

Información y fotos: ??https://t.co/wT0YhHMGE5 pic.twitter.com/fGeNvQOnvJ — Pulso Online (@pulso_mx) October 9, 2025

Gallardo Cardona pidió a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones de Protección Civil: evitar cruzar cauces o carreteras con deslaves, no resguardarse bajo árboles o estructuras inestables, mantenerse informados por canales oficiales y, en caso de emergencia, acudir a los refugios habilitados en coordinación con los ayuntamientos y la Guardia Civil Estatal.

Nota relacionada:

Crecidas de ríos, evacuaciones y cierres carreteros en la Huasteca:

https://pulsoslp.com.mx/slp/operativo-por-lluvias-intensas-en-la-huasteca/1975945