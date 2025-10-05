logo pulso
Gobierno defiende efectividad en búsquedas tras reclamos de colectivos

Voz y Dignidad acusa falta de personal en la Fiscalía, mientras la CEBP asegura tener una tasa de localización del 78%.

Por Redacción

Octubre 05, 2025 11:21 a.m.
A
CEBP reporta 78 % de efectividad en búsquedas en San Luis Potosí.

CEBP reporta 78 % de efectividad en búsquedas en San Luis Potosí.

Mientras el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros denunció que una fosa de gran tamaño en Matehuala no ha sido explorada por la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a la falta de peritos especializados, el Gobierno estatal aseguró que San Luis Potosí se encuentra entre los primeros lugares del país en efectividad de búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo con Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo, este año se han identificado 12 polígonos de búsqueda en distintos municipios —entre ellos Matehuala, Moctezuma, Venado y Charcas—, aunque algunos puntos no han recibido seguimiento por falta de personal técnico.

"Sabemos de un punto, llegamos y resulta que sí es positivo, pero sin peritos no se puede continuar. Eso retrasa todo", explicó Pérez Rodríguez, quien añadió que la coordinación con los comisionados de víctimas en Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala ha sido esencial, pero insuficiente ante la carencia de recursos humanos.

Además, el colectivo impulsa la instalación de antimonumentos en municipios estratégicos, como San Luis Potosí, Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala, para mantener viva la memoria de las personas desaparecidas.

En respuesta, la administración estatal difundió un comunicado donde sostuvo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) es una de las más fortalecidas del país y mantiene una tasa de localización del 78 por ciento.

El Gobierno afirmó que, con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la CEBP ha incrementado su personal a más de 60 integrantes, además de establecer sedes regionales y mantener coordinación con la Fiscalía General del Estado para la identificación de restos humanos.

El comisionado Israel Mendoza Espinosa destacó que San Luis Potosí es uno de los pocos estados con un Laboratorio de Genética en proceso de certificación, lo que —según dijo— fortalecerá la judicialización de los casos y mejorará los procesos de identificación.

Sin embargo, los familiares insisten en que los recursos humanos aún son insuficientes para cubrir los puntos pendientes, especialmente en el Altiplano potosino, donde aseguran que los hallazgos recientes siguen sin atención inmediata.

