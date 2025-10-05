logo pulso
Lluvias beneficiaron crecimiento de flor de cempasúchil

Durante los próximos 20 días la tradicional flor alcanzará su máximo desarrollo

Por Flor Martínez

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
A menos de un mes de la celebración del Día de Muertos, los campos de flor de cempasúchil comienzan a teñirse de tonos naranja y amarillo, anunciando la próxima llegada de esta tradición que llena de color y aroma las ofrendas dedicadas a los difuntos el 1 y 2 de noviembre.

Productores del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, reportaron que el crecimiento de la planta avanza conforme a los tiempos establecidos y destacaron que las lluvias registradas en julio y agosto, beneficiaron considerablemente la tierra y el desarrollo del cultivo.

Durante los próximos 20 días, la flor alcanzará su máximo desarrollo, ya que en algunas zonas, el corte comienza entre el 27 y 28 de octubre, fechas en las que también inicia la venta hacia otros municipios y estados del país. 

No obstante, desde mediados de octubre comienzan los pedidos locales, principalmente por parte de instituciones gubernamentales que adornan sus altares y ofrendas con esta emblemática flor. 

De acuerdo con el Departamento de Desarrollo Rural y Agropecuario de Soledad, este año se estima una producción de entre 60 y 70 hectáreas en los ejidos Soledad, Palma de la Cruz y Camino a Cerro de San Pedro.

Los agricultores confían en lograr buenas ventas, y aunque aún no se define el precio de comercialización, prevén que se mantenga similar al del año anterior.

