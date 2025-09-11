Gobierno del Estado asegura que avanza el diálogo con la UASLP

El Gobierno del Estado informó que este jueves se realizó una nueva reunión con autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), como parte del canal de comunicación que se mantiene abierto entre ambas instituciones.

El encuentro fue encabezado por el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, quienes revisaron compromisos relacionados con el cierre del ejercicio 2025.

De acuerdo con la versión oficial, en la mesa de trabajo se mantuvo la disposición de atender las necesidades de la comunidad universitaria y dar seguimiento a temas administrativos y financieros.

