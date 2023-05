Gobierno estatal no pagará por los miles de boletos que regalará para el show de Luis Miguel, asegura Gallardo

Luego de un convenio de colaboración con los empresarios que traerán a San Luis Potosí el concierto del cantante Luis Miguel, el gobierno del estado regalará miles de boletos para "verdaderos fans", pero buscarán evitar la "prostitución de los boletos", aseguró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

"No era justo que muchas familias humildes que no pueden pagar un boleto no vayan al evento, cuando ese evento iba a ser gratis", enfatizó.

Aseguró que su administración no comprará las entradas que regalará con recursos públicos, "nos hemos puesto de acuerdo con la empresa, hay que recordar y se los dije, que nosotros íbamos a traer el concierto, pero por temas de logística y de fechas no se nos dio, esa es una realidad y nos pusimos de acuerdo para salir juntos".

Detalló que durante algunos meses de aquí a diciembre se regalaran mil boletos mensuales para los verdaderos fanáticos del cantante, pero que en esta ocasión no será por medio de la dinámica acostumbrada, es decir a cambio de bultos de croquetas.

"También la ciudad tiene derecho a disfrutar el concierto, quien no pueda pagar esa millonada y más ahora que hay reventa de boletos de mil pesos hasta en 5 mil pesos, boletos que eran de 6 mil están en 20 o 30 mil, es una locura", enfatizó.

Agregó que vigilarán que los boletos que regale su administración no sean utilizados para la reventa, por ello diseñarán un sistema para que en caso de que sean detectados con estos fines, queden cancelados.

"Lo que queremos es que vayan los verdaderos fans de Luis Miguel, el problema es que si nosotros nos agarramos a soltar boletos por un costal de croquetas, la gente lo va estar revendiendo por ganarse una lana en cinco, seis mil pesos, y esto se va a volver una prostitución literal", expuso.