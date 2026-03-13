Gobierno federal iniciará brigadas de paz en 10 colonias capitalinas

El Gobierno de México comenzará a intervenir en 10 colonias de la capital potosina con brigadas que recorrerán viviendas para detectar jóvenes que abandonaron la escuela, consumen sustancias nocivas o han tenido conflictos con la ley, como parte de los trabajos federales "Territorios de Paz", informó Martha Beatriz López López, titular de la Unidad de Mesas de Paz.

Las acciones arrancarán en colonias como: Tierra Blanca, San Juan de Guadalupe, Los Magueyes, Fraccionamiento El Aguaje, Emiliano Zapata, El Arbolito, Los Limones, Valle Escondido, Héroes Antorchistas y Los Vergeles. López López señaló que durante tres días en cada zona, las brigadas aplicarán encuestas a vecinos para detectar problemáticas que afectan principalmente a las juventudes. "La presidenta nos pidió que se hiciera mucho énfasis en identificar a los jóvenes que tienen algunas situaciones de vulnerabilidad".

Sostuvo que, a partir de los casos detectados, las autoridades buscarán canalizar a los jóvenes a programas educativos, de salud o empleo, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro, para integrarlos a centros de trabajo donde puedan adquirir experiencia laboral y aprender un oficio. Además también se contempla ferias de servicios gubernamentales en las mismas colonias para atender trámites y resolver problemáticas detectadas.

"Muchas acciones que pudimos identificar, que pudimos revisar y que esperamos que esta primera semana aquí en San Luis y acá en Ciudad Valles pues sea el inicio de mucho trabajo en conjunto con los tres órdenes del gobierno", mencionó.

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Cada intervención incluirá además la creación de comités vecinales de paz. Los resultados del programa, explicó la funcionaria, se evaluarán con indicadores como la incidencia delictiva registrada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y encuestas de percepción de seguridad, que actualmente se aplica en 61 territorios del país.