Gobierno informa trabajos preliminares en paso a desnivel Arena Potosí

El Gobierno del Estado informó, a través de un comunicado, que se realizan trabajos preliminares en la obra del paso a desnivel Arena Potosí, proyecto vial planteado para mejorar la circulación en una de las zonas con mayor carga vehicular de la capital.

Según la información oficial, actualmente se llevan a cabo labores de reubicación de infraestructura subterránea y conformación de terraplenes en las laterales, acciones que forman parte de la preparación del terreno para las siguientes etapas de la obra.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, señaló que estos trabajos buscan dar continuidad ordenada al proyecto.

En el comunicado, el gobierno estatal sostuvo que la intervención está dirigida a atender un punto con alto flujo vehicular y estimó que podría beneficiar a más de 200 mil usuarios de la zona metropolitana.

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