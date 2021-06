Gobierno mantiene viva venta de predio

Si fuera realmente efectiva la intención, el Gobierno del Estado presentaría un oficio donde solicite el retiro de la iniciativa que busca la desincorporación del terreno Ford, a fin de venderlo y utilizar tales recursos para cubrir deuda pública, evaluó Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, diputada presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado.

En días anteriores, el gobernador Juan Manuel Carreras López, informó que su administración ya no promoverá el planteamiento ante el Poder Legislativo, y será la siguiente gestión que disponga alguna propuesta.

En entrevista, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planteó que, si la moción no es procedente, se decretaría su archivo para no "dejar ese tema tan sensible".

Benavente Rodríguez exhortó al Poder Ejecutivo, no visualizar el predio como un "botín" para obtener recursos económicos, dado que es propiedad de toda la ciudadanía, cuyo objetivo debe centrarse en detonar la inversión en la entidad potosina.

Reportó la iniciativa ya pasó por la Comisión de Desarrollo Económico, la cual resolvió de manera procedente, pero condicionado a que el dinero obtenido de la venta, se destine a infraestructura pública.

"Nosotros todavía no hemos abordado ese tema. Vamos en orden y en su momento, estaremos analizándolo y haciendo las observaciones necesarias, y veremos si pasa o no pasa", concluyó la legisladora.