“Gobierno no atiende casos de feminicidio”

La Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí y el Gobierno del estado no atienden de manera correcta los casos de feminicidios que se registran en la entidad, pues revictimizan a las personas afectadas y no aborda los sucesos desde una perspectiva de género, afirmó Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, joven asesinada en la entidad en octubre de 2012.

“Estaba llevando el caso de mi hija, desgraciadamente hay un conflicto de intereses en el Estado porque el actual Fiscal ahorita en turno es el hermano del juez que dio una sentencia de homicidio por culpa”, dijo Esperanza Lucciotto en entrevista con Daniela Barragán en el programa de Café y Noticias que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Daniela Varela, abogada de la Fundación para la Justicia y Esperanza Lucciotto indicaron que a pesar de las demandas que han hecho a los diversos niveles de poder en el estado, ninguno ha atendido sus demandas.

“Estamos pidiendo que nos echen la mano con esa Fiscalía, que busquemos esa Fiscalía para que haya a quién ir a pedir resultados, no queremos ya chivos expiatorios, que estén pagando justos por pecadores”.

Karla Pontigo, de 22 años, murió la madrugada del 29 de octubre en el hospital debido a las graves lesiones en su cuerpo. Lesionada llegó de su trabajo en una discoteca.

La escena del crimen fue alterada, no tomaron fotografías de la escena del crimen, no protegieron la cadena de custodia de las muestras y las pruebas, se perdieron algunas de las pruebas que podían establecer si Karla había sufrido agresión sexual, se le negó a la familia acceso al expediente desde el primer momento y no se realizó la investigación con perspectiva de género.

A pesar de las faltas y omisiones en la investigación, la familia continuó con su lucha y logró que el caso de Karla fuera llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de julio de 2015, para ser resuelto 4 años después, el 13 de noviembre de 2019. En su decisión final, la Corte declaró que la muerte de Karla debe ser investigada con perspectiva de género y que se debe de investigar y juzgar a las autoridades que negaron a la familia el derecho al debido proceso y al acceso a la verdad.