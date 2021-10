Gobierno no recibió obras de RedMetro

El proyecto Red Metro no ha arrancado porque la obra no está terminada, además está observada y ni siquiera ha sido entregada a la administración estatal, denunció Leonel Serrato Sánchez, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Agregó que el camión que está circulando por la Capital potosina sólo es un vehículo de prueba, pero el servicio no se está prestando como tal, porque en la actual administración no se tiene un solo autobús de los que prevé el proyecto, "no tenemos ni una tuerca, ni una llanta".

Consideró que RedMetro es un proyecto importante de movilidad para la zona Metropolitana y sin embargo, está observada en todo el proceso de entrega recepción, porque dijo, se tienen dos realidades, y de ellas, una primera parte de una obra que hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), en agravio de la normativa, porque debió hacerla la Junta Estatal de Caminos (JEC), instancia que prosiguió el proceso de construcción en el carril que circula por la carretera del periférico hasta la zona de transferencia, pero la SCT no ha recibido la obra porque no está concluida.

Precisó que toda la primera parte del proyecto a cargo de Seduvop es evidentemente una "tomada de pelo", porque dijo: "se invirtieron millones y millones de pesos y de tiempo y la verdad es que está hecha un tiradero, el supuesto carril que construyeron es una mala broma, un vehículo con ese peso, con esas dimensiones, no puede circular seguro por esas instalaciones".

Informó que la indicación inicial del Gobernador es que se retome el proyecto, que es una buena alternativa para mejorar la movilidad, pero que lamentablemente lo fueron pervirtiendo a lo largo de los últimos meses y años de la administración pasada, y es por eso que las y los potosinos no tienen esa alternativa de un nuevo sistema de transporte público.