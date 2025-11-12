logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Fotogalería

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno prepara recorte de personal en 2026

Oficialía Mayor revisa dependencias; Sedarh será la primera en ajustes.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 12, 2025 02:55 p.m.
A
Noé Lara.

Noé Lara.

Para el 2026, se realizará un recorte de personal "que sea necesario" de forma general en la administración estatal, anunció Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Apuntó que una de las primeras instituciones sujetas a la medida corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), donde se detectaron empleados que no son necesarios en dicha dependencia.

"Nos hace falta gente en los parques Tangamanga, entonces vamos a hacer reacomodo y reingeniería, pero donde nos sobre gente, vamos hacerlo (...) no tenemos un número (de recorte), porque vamos a trabajar en cada una de las dependencias", explicó.

Matizó que, luego de que el departamento de Recursos Humanos concluya la revisión de todas las instancias gubernamentales, se valorará la posibilidad de reubicar personal en otros centros de trabajo y posteriormente procederán las bajas donde sean necesarias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno prepara recorte de personal en 2026
Gobierno prepara recorte de personal en 2026

Gobierno prepara recorte de personal en 2026

SLP

Rubén Pacheco

Oficialía Mayor revisa dependencias; Sedarh será la primera en ajustes.

Navarro asegura que tiene la policía mejor pagada del estado
Navarro asegura que tiene la policía mejor pagada del estado

Navarro asegura que tiene la policía mejor pagada del estado

SLP

Flor Martínez

Navarro afirma que mejorar sueldos reduce corrupción y pide replicar el modelo en todo SLP.

Lo que se sabe hasta hoy sobre la muerte de Jorge Eduardo, pasante de la UASLP
Lo que se sabe hasta hoy sobre la muerte de Jorge Eduardo, pasante de la UASLP

Lo que se sabe hasta hoy sobre la muerte de Jorge Eduardo, pasante de la UASLP

SLP

Redacción

Comunidad estudiantil honra la memoria de Jorge Eduardo en la Facultad de Estomatología

Gobierno justifica desalojo de manifestantes: "era necesario usar la fuerza pública"
Gobierno justifica desalojo de manifestantes: "era necesario usar la fuerza pública"

Gobierno justifica desalojo de manifestantes: "era necesario usar la fuerza pública"

SLP

Rubén Pacheco

Torres Sánchez afirma que el bloqueo afectaba derechos de terceros