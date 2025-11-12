Gobierno prepara recorte de personal en 2026

Para el 2026, se realizará un recorte de personal "que sea necesario" de forma general en la administración estatal, anunció Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Apuntó que una de las primeras instituciones sujetas a la medida corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), donde se detectaron empleados que no son necesarios en dicha dependencia.

"Nos hace falta gente en los parques Tangamanga, entonces vamos a hacer reacomodo y reingeniería, pero donde nos sobre gente, vamos hacerlo (...) no tenemos un número (de recorte), porque vamos a trabajar en cada una de las dependencias", explicó.

Matizó que, luego de que el departamento de Recursos Humanos concluya la revisión de todas las instancias gubernamentales, se valorará la posibilidad de reubicar personal en otros centros de trabajo y posteriormente procederán las bajas donde sean necesarias.

