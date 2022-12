Gobierno presta a otros… de prestado

El Gobierno del Estado ha solicitado al menos cuatro créditos quirografarios para hacer frente a obligaciones de final de año de dependencias u organismos descentralizados, informó el mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona.

Agregó que se trata del subsistema de Telesecundarias, el Conalep y el Colegio de Bachilleres (Cobach), instituciones educativas que no habían cubierto el pago de aguinaldos y otras prestaciones, porque aún no reciben recursos federales.

“Nosotros tuvimos que hacerle frente con un préstamo que pedimos para obligaciones federales, como es Telesecundarias, el tema del Cobach que también no llegó su dinero federal, tuvimos que entrar nuevamente nosotros al quite con dinero prestado”, explicó.

El mandatario estatal manifestó que era necesario aclarar lo anterior porque le han realizado diversos cuestionamientos, en los cuales le señalan que los recursos se han utilizado para las posadas y los conciertos que las amenizan.

“Ahorita traemos dos préstamos que les hicimos tanto al Poder Judicial como al Conalep que también se gastaron su dinero antes y que no tuvieron para cerrar el año, y lo quiero dejar claro porque a veces en los comentarios que ponen en redes sociales, dicen es que el gobernador anda en posadas y a nosotros no nos han pagado”, enfatizó.

Cuestionó que el Poder Judicial del Estado no haya logrado hacer una buena planeación de su presupuesto, el cual fue de mil 321 millones de pesos este año, y ya les fue entregado en su totalidad, pero para cumplir con sus últimas obligaciones tuvieron que prestarles 80 millones de pesos extra.

“Se les dio hasta el último peso y si no les ajustó es porque no hicieron su planeación bien y hoy vienen y piden un rescate, y claro que les vamos a prestar para que sus empleados no se queden sin sueldo”, dijo.