Gobierno promete proteger a cañero y le balean la casa

La mañana de este miércoles, José Guadalupe Torres Sánchez prometió dar “protección puntual” a Eliseo Rodríguez de León, dirigente de los productores de caña en el municipio de El Naranjo y apenas unas horas después, una vivienda del empresario huasteco fue atacada a balazos, dejando un empleado muerto.

El de ayer por la tarde es el segundo ataque dirigido contra Eliseo Rodríguez, también exalcalde de El Naranjo en menos de una semana, luego de que el viernes pasado, un grupo armado encabezara una persecución y balacera al vehículo del productor cañero por calles de ese municipio.

A raíz del atentado del 9 de junio, el exalcalde difundió una carta abierta dirigida al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y al gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona donde pidió acabar con las extorsiones a manos del crimen organizado.

“De lo contrario nos veremos en la necesidad de integrar los grupos de defensa para cuidar nuestro patrimonio como sucedió en Michoacán bajo el liderazgo del doctor Mireles”, se lee en el documento fechado el 12 de junio.

En respuesta, el secretario general de gobierno dijo ayer por la mañana que no hay necesidad de que surjan grupos de autodefensa.

“Por supuesto lo deseable es que no hubiera este tipo de situaciones, pero no llegamos a un extremo como sucede en el sur, en otros estados, donde lamentablemente la gente tiene que armarse, aquí no sucede”, dijo el funcionario.

Detalló que la mañana de ayer se reunió con Elíseo Rodríguez de León, “lo que estamos haciendo es acercarnos para decirle que no está solo, le vamos a dar una protección puntual, las 24 horas del día”, aseguró Guadalupe Torres.

Poco antes de las 15:00 horas, la casa de Rodríguez de León fue atacada por sujetos en caravana de varias camionetas. Derivado de esos hechos murió una persona del sexo masculino, que más tarde se supo era empleado

del cañero.