Gobierno reconoció adeudo por 183 mdp: UASLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que este jueves, el rector Alejandro Zermeño Guerra, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario general del Gobierno del Estado, J. Guadalupe Torres Sánchez, y la secretaria de finanzas, Ariana García Vidal.

Según el comunicado, los funcionarios reconocieron que la administración estatal mantiene al día de hoy un adeudo con la casa de estudios potosina de 183 millones de pesos correspondiente al presente año fiscal.

"En la sesión, también estuvieron presentes, por la UASLP, el secretario general, Federico Garza Herrera; el secretario de finanzas, Isaías Ricardo Martínez Guerra y la abogada general, Urenda Queletzú Navarro Sánchez", dice el comunicado.

Durante la reunión realizada en el Palacio de Gobierno, se revisó con los servidores públicos lo concerniente al "pago en especie" de años anteriores, que tampoco ha solventado la administración estatal. En este sentido, mostraron disposición para liquidar el millonario pasivo", asegura la UASLP.

En semanas anteriores, el rector Zermeño Guerra advirtió sobre la crítica situación financiera que enfrenta la institución ante el incumplimiento de la entrega de recursos por parte del estado, mismos que ya fueron otorgados por la federación para su ejercicio en 2025, concluye el comunicado.