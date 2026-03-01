Gobierno tiene "bajo control" el gusano barrenador en SLP

El Gobierno del Estado informó que la plaga del gusano barrenador del ganado se mantiene "bajo control" en San Luis Potosí durante los primeros meses de 2026, tras la implementación de acciones preventivas en las cuatro regiones.

Acciones oficiales para controlar la plaga

De acuerdo con la versión oficial, se han realizado talleres y capacitaciones dirigidas a productores para reforzar la detección oportuna de casos de gusaneras y evitar afectaciones a la actividad pecuaria.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de San Luis Potosí (Sedarh), en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y uniones ganaderas, extendió las acciones sanitarias desde municipios de la Huasteca hacia las regiones Media, Centro y Altiplano.

Medidas preventivas y capacitación a productores

Entre las medidas aplicadas se encuentran baños sanitarios al ganado, limpieza de heridas y corrales, así como orientación técnica para prevenir la presencia de la mosca Cochliomyia hominivorax, responsable del gusano barrenador.

También se llevaron a cabo jornadas informativas en distintos municipios para promover el reporte inmediato de casos sospechosos y fortalecer la cultura de prevención entre productores.

Hasta el momento, la autoridad no ha detallado cifras sobre el número de casos detectados o atendidos en lo que va del año.