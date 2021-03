Gobierno toma decisiones con fines electorales: Priego

El vocero del arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, lamentó que al parecer la estrategia de vacunación contra el Covid-19, así como otras decisiones que ha tomado recientemente el Gobierno de México, como aumentar las pensiones para los adultos mayores, no tengan otra motivación que la de tipo electoral.

Sostuvo: "tiene todos los visos [de ser por rentabilidad electoral], tiene todos los visos, pero si no es, parece serlo, parece que hay una politización de la salud en México".

Asimismo, en el caso de las pensiones para adultos mayores en donde se determinó reducir las edades para recibirla y aumentar el monto del apoyo, Priego Rivera añadió que es claro que también tiene un objetivo electoral "¿Por qué ahorita? Él mismo había subido la edad de 65 a 68 y ahora en tiempos electorales la vuelve a bajar".

De igual manera, indicó que es preocupante, de acuerdo con datos del Inegi, que 5 millones de jóvenes no van a estudiar este año, puesto que no se matricularon, lo cual es un verdadero problema: "No les preocupa a las autoridades federales; andan repartiendo y dando becas, pero mejor deberían invertirlo en la educación. Hay personas que no necesitan ese estímulo y lo están recibiendo".