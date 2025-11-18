logo pulso
Gobierno ve a la oposición en marcha de la "Generación Z" en SLP

El secretario general y el gobernador valoraron las manifestaciones del sábado

Por Martín Rodríguez

Noviembre 18, 2025 08:54 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

El secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguraron que respetan los términos de las manifestaciones expresadas por diversos grupos tanto en San Luis Potosí como en la Ciudad de México.

Torres Sánchez aseguró que las protestas como tales son enriquecedoras, porque ayudan a escuchar las inconformidades y a tomar decisiones. 

Añadió que el gobierno del estado dio acompañamiento a quienes participaron primero en la movilización de estudiantes, docentes y amigos del egresado de la Facultad de Enfermería asesinado en el exterior de la Zona Universitaria cuando le fue robado su carro, quienes se dirigieron del jardín de Tequis a la Fiscalía General del Estado (FGE) y también a los grupos que coincidieron en la Plaza de los Fundadores.

Comentó que en cierta forma el gobierno del Estado no ocupa que se hagan ese tipo de manifestaciones, sino que hace lo necesario para atender las inconformidades en la medida de las posibilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Torres Sánchez minimizó la presencia de la "Generación Z", y aseguro que más bien se trataba de grupos de la "vieja política".

Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que se mantienen a distancia respetuosa, para que quienes protestaron el sábado lo hicieran de manera libre, sin censura y para que expresen lo que a su derecho corresponda.

También aseguró que es respetable lo que se diga, pero hay respeto para quienes organizan las marchas por parte de la oposición.

