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Gráfico | Alerta CEPC por fuertes vientos en SLP

También prevé temperaturas de cálidas a calurosas por la tarde y frías por la mañana y noche

Por Pulso Online

Marzo 26, 2026 10:05 a.m.
A
Gráfico | Alerta CEPC por fuertes vientos en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se tendrán temperaturas de cálidas a calurosas por la tarde y frías a frescas por la mañana y noche.

Indicó que hay probabilidad de bancos de niebla por la mañana y lloviznas dispersas en las zonas Huasteca y Media, así como probabilidad de lluvias y/o tormentas puntuales principalmente en sierras de la zona Media y Huasteca.

Pidió precaución por vientos fuertes de 40 kilómetros por hora el viernes y sábado, con rachas de hasta 60 km/h en las zonas Altiplano, Centro y Media.

Como parte del frente frío 42 que se tendrá este fin de semana, se espera descenso de temperaturas, por lo que es recomendable adoptar las precauciones necesarias para evitar enfermedades respiratorias, en este caso abrigarse muy bien sobre todo niños y adultos mayores.

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"Ante cualquier emergencia, llama al 911 y 089 para denuncia anónima", señaló la CEPC.

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