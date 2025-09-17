Gráfico: Pronostican chubascos y vientos fuertes en SLP

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, aunque los estados de Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas serán los más afectados por lluvias intensas este miércoles, San Luis Potosí también registrará intervalos de chubascos durante la jornada.

De acuerdo con el pronóstico, en territorio potosino se esperan precipitaciones de 5 a 25 milímetros, acompañadas de rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, condiciones que podrían provocar encharcamientos y complicaciones en la visibilidad de tramos carreteros.

La autoridad federal advirtió que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en varias regiones del país, por lo que recomendó precaución a la población.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que San Luis Potosí alcance máximas de entre 30 y 35 grados Celsius, mientras que las mínimas se mantendrán en rangos templados.

El Meteorológico precisó que los remanentes de "Mario", en interacción con una vaguada en altura y otros sistemas atmosféricos, están generando condiciones de lluvias y vientos fuertes en gran parte del territorio nacional, con especial intensidad en el occidente, sur y sureste del país.

Las autoridades llaman a la población potosina a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles deslaves, encharcamientos o la caída de árboles y anuncios publicitarios derivados de los vientos fuertes.