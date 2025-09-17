Interapas inicia desfogue controlado de la presa San José
El agua se libera hacia el Río Santiago bajo supervisión de Conagua y autoridades municipales
San Luis Potosí.– Durante la madrugada del martes 16 de septiembre, el organismo operador de Agua, Alcantarillado y Saneamiento Interapas puso en marcha un desfogue controlado de la presa San José, con el propósito de mantener niveles seguros en el embalse.
La medida, realizada por indicaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), consiste en la liberación gradual del agua hacia el bulevar Río Santiago, con el fin de evitar riesgos derivados de una posible sobrecarga en la presa.
De acuerdo con Interapas, el operativo se lleva a cabo en coordinación con Conagua, Protección Civil Municipal y la Policía Vial, quienes mantienen vigilancia constante del cauce y aplicaron el cierre preventivo de accesos al Río Santiago mientras se realiza el desfogue.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y a respetar las recomendaciones de Protección Civil para prevenir incidentes durante este proceso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Interapas inicia desfogue controlado de la presa San José
Redacción
El agua se libera hacia el Río Santiago bajo supervisión de Conagua y autoridades municipales
Pronostican chubascos y viento fuerte en San Luis Potosí
Redacción
El estado alcanzará temperaturas de hasta 35 grados, con lluvias aisladas y descargas eléctricas.
Falta de infraestructura frena al turismo en la Huasteca
Martín Rodríguez
Alexis Gutiérrez señaló que la región carece de capacidad hotelera e inversión para recibir más visitantes.