SLP

Interapas inicia desfogue controlado de la presa San José

El agua se libera hacia el Río Santiago bajo supervisión de Conagua y autoridades municipales

Por Redacción

Septiembre 17, 2025 09:14 a.m.
A
Interapas inicia desfogue controlado de la presa San José

San Luis Potosí.– Durante la madrugada del martes 16 de septiembre, el organismo operador de Agua, Alcantarillado y Saneamiento Interapas puso en marcha un desfogue controlado de la presa San José, con el propósito de mantener niveles seguros en el embalse.

La medida, realizada por indicaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), consiste en la liberación gradual del agua hacia el bulevar Río Santiago, con el fin de evitar riesgos derivados de una posible sobrecarga en la presa.

De acuerdo con Interapas, el operativo se lleva a cabo en coordinación con Conagua, Protección Civil Municipal y la Policía Vial, quienes mantienen vigilancia constante del cauce y aplicaron el cierre preventivo de accesos al Río Santiago mientras se realiza el desfogue.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y a respetar las recomendaciones de Protección Civil para prevenir incidentes durante este proceso.

