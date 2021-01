Gratis, cubrebocas en los camiones

El presidente del Comité de Servicio a la Comunidad del Club Rotary Industrial, Reynaldo Falcón, acompañado de Margarito Terán, empresario de transporte público y Raúl Flores, recién electo gobernador del Club Rotario, dio a conocer la donación de tres mil cubrebocas para ser utilizados en el transporte público.

En rueda de prensa, Reynaldo Falcón informó que los tres mil cubrebocas serán repartidos entre usuarios y explicó que las personas que no cuenten con un cubrebocas podrán tomarlo de una caja de manera gratuita.

Agregó que el Club Rotary Industrial de San Luis Potosí hizo la donación a la empresa Impacto Total del Transporte.

"Estamos colaborando con un granito de arena para hacer conciencia entre las personas a fin de prevenir el virus en una acción importante para la sociedad" dijo Reynaldo Falcón.

Margarito Terán, por su parte, explicó que uno de cada diez pasajeros no porta el cubrebocas y que ahora con la donación se les permitirá subir al transporte porque ahí podrán tomar uno y aclaró que antes, si una persona no lo traía no podía subir al camión.

Raúl Flores Torres, recién electo gobernador del Club Rotario mencionó que en San Luis Potosí "somos varios clubes que trabajamos juntos para el bien de la sociedad, es por ello que vamos a estar surtiendo los cubrebocas conforme los vayan necesitando los usuarios".