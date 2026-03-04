Grupo Acerero aumentará su producción y ofertará 600 empleos

Crecerá "casi al doble" la producción de acero con el aumento de la inversión de Grupo Acerero que iniciará operaciones para abastecer al mercado interno, informó el empresario Jacobo Payán Espinosa.

Precisó que la ampliación de la actividad de la empresa ha entregado diversos datos positivos que permitirán desarrollar actividades extendidas hacia nuevos nichos de mercado o hacia inversiones que permitirán abrir también la planta productiva.

En este caso en particular, el Grupo Acerero necesitará otros 600 empleados para trabajar en el aumento de la producción que requerirá el mercado interno, a partir de que inicie operaciones y se convierta en un proveedor más cercano de la industria de San Luis Potosí.

Explicó que en el caso de Grupo Acerero, se trata de un trabajo de plantas e inversiones que no son para uno o dos años, sino para largo plazo.

"Hoy estamos convencidos del país y de las relaciones con Estados Unidos en donde al final las condiciones van cambiando pero a favor de México".

Aseguró que el país está tranquilo y los empresarios están más convencidos de invertir y generar sus propios proyectos.

Informó que hasta ahora se desconoce el protocolo de apertura de la nueva etapa de la empresa acerera, pero podría ser convocada la Presidencia de la República, con posibilidades de que la inauguración del periodo nuevo corra a cargo del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard.