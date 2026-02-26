Guajardo detalla alcances de la Ley de Justicia Cívica; busca desahogar a la Fiscalía

El diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera, abundó en entrevista con Pulso Online sobre la iniciativa de Ley de Justicia Cívica que presentó días atrás, y explicó que el objetivo central es evitar que conflictos cotidianos escalen a denuncias penales y saturen a la Fiscalía General del Estado.

El legislador señaló que actualmente, ante problemas vecinales o daños menores —como disputas por basura, estacionamiento o pequeños choques— la única alternativa formal es acudir al Ministerio Público, lo que genera carpetas de investigación que, en muchos casos, no avanzan.

"Lo que estamos buscando es una alternativa a estos conflictos del día a día. Que existan jueces cívicos por parte de los ayuntamientos para resolver primero por la conciliación, por el diálogo, y si no, aplicar una multa administrativa", explicó.

Guajardo sostuvo que la Fiscalía debería concentrar sus esfuerzos en delitos de mayor impacto, como robo a casa habitación o robo de vehículos, y no en conflictos sociales que pueden solucionarse por otras vías.

La propuesta plantea que sean los municipios quienes implementen el modelo de justicia cívica, mediante la creación de jueces cívicos que atiendan asuntos comunitarios, priorizando la conciliación y la reparación del daño.

Sobre el proceso legislativo, indicó que la iniciativa ya fue turnada a comisiones —entre ellas Régimen Interno y Justicia— y que iniciará el cabildeo con las distintas fuerzas políticas para buscar consensos, ya que el PAN no cuenta con mayoría en el Congreso.

El diputado adelantó que buscará explicar con mayor detalle el contenido de la propuesta para abrir el debate público antes de su dictaminación.