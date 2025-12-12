logo pulso
Habilitarán programa de recolección de pinos naturales

Por Rolando Morales

Diciembre 12, 2025 01:43 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que a partir del 26 de diciembre iniciará el programa de recolección de pinos naturales usados durante la temporada navideña, el cual se extenderá hasta finales de enero e incluso principios de febrero, debido a que cada año la ciudadanía continúa entregando árboles hasta esas fechas.

Azuara detalló que se instalarán siete puntos de acopio, entre los cuales se encuentran el Parque de Morales, B. Anaya, Calzada de Guadalupe, el Camino a la Presa, que será el punto principal, y otros ubicados en las colonias de mayor afluencia)

El funcionario recalcó que Camino a la Presa será el centro estratégico, ya que ahí se concentra toda la recolección de los otros seis puntos y se realiza la trituración de los árboles, proceso con el que se genera composta para los viveros e invernaderos municipales.

Como incentivo, en ese mismo punto y en un horario de 8:00 a 14:00 horas, el Ayuntamiento ofrecerá intercambiar cada árbol por una planta a quienes así lo deseen, con el fin de promover prácticas de reciclaje entre la población.

Azuara explicó que cada temporada se reúnen aproximadamente 10 mil pinos, aunque la cifra ha ido disminuyendo en los últimos años. Señaló que muchos hogares han optado por pinos artificiales o por elegir alternativas más sostenibles, lo que podría mantener o reducir aún más el volumen de recolección este año.

Pese a esa tendencia, el funcionario indicó que aún existe una demanda considerable y recordó que el año pasado incluso acudieron ciudadanos interesados en reutilizar parte del material para composta, lo que también contribuyó al aprovechamiento de los residuos.

El Ayuntamiento continuará invitando a la población a llevar sus árboles a cualquiera de los siete puntos, privilegiando el de Camino a la Presa para agilizar el procesamiento y el reciclaje.

