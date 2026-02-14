Habitantes de El Polvorín enfrentan escasez de agua

Habitantes de la colonia El Polvorín enfrentan una severa escasez de agua potable desde hace más de una semana, lo que ha obligado a numerosas familias a abastecerse mediante pipas particulares, generando gastos extraordinarios ante la falta de respuesta del organismo operador Interapas.

De acuerdo con reportes vecinales, la afectación abarca prácticamente toda la colonia, con especial impacto en la calle Azaleas, donde el suministro de la red dejó de llegar desde hace aproximadamente diez días. La interrupción ha provocado que los hogares recurran a la compra de agua transportada, cuyo costo ronda los 500 pesos por viaje, cantidad que representa una carga económica considerable para las familias.

Según la información transmitida por representantes de la junta de participación ciudadana, la falla estaría relacionada con la descompostura de la bomba de un pozo cercano ubicado en la plaza Primero de Mayo, infraestructura que abastece a esa zona. La reparación, indicaron, podría prolongarse hasta por 25 días, periodo durante el cual no se ha establecido un esquema eficaz de suministro alterno.

Los colonos señalaron que, pese a la emergencia, no se han enviado pipas oficiales suficientes por parte del organismo operador, por lo que la mayoría de los hogares depende exclusivamente de servicios privados.

