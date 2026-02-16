logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Habrá juramento a la Bandera en la Arena Potosí

Más de 4 mil estudiantes participarán en la ceremonia

Por Redacción

Febrero 16, 2026 06:04 p.m.
A
Habrá juramento a la Bandera en la Arena Potosí

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) convocó a la comunidad escolar a participar en la XXIV Ceremonia de Juramento a la Bandera, que se realizará el miércoles 18 de febrero a las 9:00 horas en la Arena Potosí.

De acuerdo con la información difundida, el acto reunirá a más de cuatro mil alumnas y alumnos, además de autoridades educativas y familias, en una ceremonia cívica que forma parte de las actividades conmemorativas en torno a los símbolos patrios.

El evento está dirigido principalmente a estudiantes de educación básica, quienes realizarán el juramento como parte de su formación escolar.

LEA TAMBIÉN

Tras protesta, SEER promete revisar condiciones de Escuela de Danza

La administración gallardista culpó de las irregularidades a los gobiernos anteriores

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El SEER señaló que la convocatoria permanece abierta a la comunidad educativa para sumarse a la ceremonia, que busca reforzar la participación estudiantil en actos cívicos y promover el respeto a los símbolos nacionales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Habrá juramento a la Bandera en la Arena Potosí
Habrá juramento a la Bandera en la Arena Potosí

Habrá juramento a la Bandera en la Arena Potosí

SLP

Redacción

Más de 4 mil estudiantes participarán en la ceremonia

217 parejas se casan en Plaza de Armas
217 parejas se casan en Plaza de Armas

217 parejas se casan en Plaza de Armas

SLP

Redacción

Ceremonia "Da el sí con la Familia" reunió a contrayentes de la capital, La Pila y Bocas

Activan pozo Pedroza II en el norte
Activan pozo Pedroza II en el norte

Activan pozo Pedroza II en el norte

SLP

Pulso Online

Las Morenas, Tercera Chica, Tercera Grande, Pedroza y Matamoros tendrán mejora progresiva en el servicio de agua

San Luis será sede de encuentro de autos antiguos
San Luis será sede de encuentro de autos antiguos

San Luis será sede de encuentro de autos antiguos

SLP

Redacción

El evento se realizará el 22 de febrero en la Fenapo