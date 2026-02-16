Habrá juramento a la Bandera en la Arena Potosí

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) convocó a la comunidad escolar a participar en la XXIV Ceremonia de Juramento a la Bandera, que se realizará el miércoles 18 de febrero a las 9:00 horas en la Arena Potosí.

De acuerdo con la información difundida, el acto reunirá a más de cuatro mil alumnas y alumnos, además de autoridades educativas y familias, en una ceremonia cívica que forma parte de las actividades conmemorativas en torno a los símbolos patrios.

El evento está dirigido principalmente a estudiantes de educación básica, quienes realizarán el juramento como parte de su formación escolar.

El SEER señaló que la convocatoria permanece abierta a la comunidad educativa para sumarse a la ceremonia, que busca reforzar la participación estudiantil en actos cívicos y promover el respeto a los símbolos nacionales.