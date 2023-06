Habrá mano dura durante la crisis hídrica, advierte Galindo; "a lo mejor pierdo amigos, ni modo, no voy a perder la ciudad"

"En esta crisis yo no me voy a detener, que me perdonen todos, la crisis me obliga a actuar con más mano dura, a lo mejor pierdo amigos, ni modo, no voy a perder la ciudad, no voy a poner en riesgo la salud de la gente, el agua es mi prioridad de aquí hasta que termine mi gestión, no voy a traicionar a la gente y me voy a dedicar a ello", recalcó el alcalde Enrique Galindo Ceballos luego de presentar el panorama previsto para los próximos meses debido a la falta de suministro de agua procedente de la presa El Realito.

Advirtió que la crisis hídrica, si no se atiende puede generar un problema de gobernabilidad, por lo que consideró imperativo actuar para evitar afectaciones, aunque informó que hasta el momento no se han registrado conflictos sociales y subrayó que desde febrero comenzó a construirse el Plan Emergente de Agua.

En cuanto a la propuesta de la diputada Dolores Eliza García Román, quien propone no pagar el recibo del agua si no se recibe el suministro, recalcó que en el recibo se incluyen también cobros por drenaje, alcantarillado y saneamiento.

Sin embargo, se abstuvo de responder a dicha propuesta: "Que ella (la diputada) asuma la responsabilidad de lo que dice, me da la impresión de que no se da cuenta de la crisis en la que estamos, que ella responda".

Sobre las acciones anunciadas apenas este mismo lunes por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para ayudar a paliar la crisis, el alcalde dijo reconoció que no tenía conocimiento de dichas propuestas.

"Me enteré por los medios de esa información, pero toda la ayuda es bienvenida, todas las gestiones, toda la colaboración, es una sola colaboración, esperaremos el llamado de la CEA, cuyo director estuvo el jueves en Junta de Gobierno y no comentó nada, pero siempre toda ayuda es bienvenida".

Sobre Aqualia, dijo que hay una culpa compartida y el área jurídica analiza la situación sobre los pagos a la empresa, recursos que se destinarían para el reparto mediante pipas.

En cuanto a la situación en Villa Magna, dijo que esa área recibe el agua sin problema, pero reprochó que "una parte de la población está preocupada por regar los jardines, eso es lo que menos me preocupa ahora", pues incluso dijo que Parques y Jardines tiene la instrucción de utilizar agua tratada para el riego de áreas verdes.