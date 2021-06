Habrá vacunación en Zona Industrial

Será una ventaja tener en el Parque Industrial de Fundidores un puesto de vacunación a donde podrán asistir las y los trabajadores y que será también aprovechado por personas de las comunidades como Arroyos, La Pila, Villa de Pozos y empresas aledañas, dijo Héctor D´Argence, presidente del conglomerado.

"La vacunación para las personas de 40 años será de gran ayuda para tener un filtro más a fin de no descuidarnos y no bajar la guardia porque de todos modos existirá el riesgo de poderse infectar, tal vez ya vacunados no con tanto riesgo", expuso.

El presidente del Parque Fundidores dijo que las personas que esperan vayan a vacunarse son también de las empresas aledañas y que de acuerdo con la información que ha recibido podría iniciar el próximo lunes o martes.

Explicó que entre las empresas que serán beneficiadas está también la Vidriera del Potosí, 3M y Mabe, que van aprovechar el puesto de vacunación.

D´Argence precisó que el lugar de vacunación estará en el Eje 132, en el punto de acceso al Parque Industrial de Fundidores, a espaldas de Vidriera del Potosí.

"Nosotros tenemos dos consultorios médicos con los que hemos trabajado desde hace 6 meses y el día de la vacunación en el puesto nos lo estarán confirmando, pero ya estamos preparados con las instalaciones para poder tener el lugar adecuado", comentó.

Explicó que cuando menos entre 2 mil 800 y 3 mil 500 personas son las que esperan que asistan al punto de vacunación y que afortunadamente la gente de más de 50 de edad, así como los mayores de 60 ya están vacunados, y ahora continuarán con los de 40 a 50 años.