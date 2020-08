Han sido los días más difíciles de mi vida, el Covid provoca dolor y sufrimiento, te pone al borde de la muerte: Hervert

En un video difundido a través de sus redes sociales, el diputado Rolando Hervert Lara, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso, informó del fin de su atención hospitalaria luego de que diera positivo a pruebas de COVID-19 y señaló que, pasará 14 días de confinamiento en su domicilio por indicación de los médicos.

Detalló que los días en el hospital fueron muy difíciles tanto para él como para sus familiares y recalcó que el virus que provoca la enfermedad "es letal, pero sobre todo te provoca dolor y sufrimiento. Te pone al borde de la muerte y para muchos, este ha sido un camino sin regreso".

Agregó que "hay mucha gente que está muriendo; todos están padeciendo los efectos de esta horrible enfermedad. Por eso quise compartir con ustedes este video, (para) pedirles que no tomen las indicaciones a la ligera. No pueden arriesgar su vida. Solo así evitaremos que este virus continúe".

Enseguida, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante a ser candidato a gobernador, reconoce a los médicos y enfermeras "que estuvieron conmigo, que no me dejaron rendirme, que curaron mi dolor y compartieron mi sufrimiento como si fuera el suyo... no los dejemos solos, no seamos ingratos y seamos solidarios con su esfuerzo".

Finalmente calificó los mensajes de aliento como "oxígeno puro estos días, los más difíciles de mi vida".

Hervert Lara es uno de los tres diputados locales que ha contraído la COVID-19.