Hasta 2023, regulación de mercado automotriz, advierten

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Será hasta finales de este año o incluso hasta el 2023 cuando la industria automotriz logre tener un panorama alentador respecto a la crisis de semiconductores que ha desatado paros parciales en diversas armadoras en todo el mundo.

Marek Martín Meister, presidente del Cluster Automotriz de San Luis Potosí, detalló que la mayoría de las empresas tanto ensambladoras como proveedoras de las mismas, no están cumpliendo con sus metas de producción a causa del desabasto no sólo en semiconductores, sino en otro tipo de componentes y metales, por lo que los números planteados para este año difícilmente se lograrán.

El líder industrial dijo que de acuerdo con los análisis de las compañías, será hasta el próximo año cuando se pueda retomar el ritmo de las líneas de producción de la industria automotriz.

"Vemos el efecto de la escasez de muchos productos que vienen de Asia y sospechamos que todavía este año y una parte del próximo sigan las restricciones porque sigue existiendo una demanda muy alta. Esperemos que hasta 2023 se regulen las líneas de producción", comentó.

Marek Meister reconoció que ante la parálisis en la cadena de suministro, se siguen desencadenando paros en los complejos industriales, aunque ahora son con menor impacto a diferencia de lo que ocurrió durante el primer año de escasez de chips, "no hay siempre paros generales de toda la planta, pero sí en partes de la producción, o hasta porque los contenedores llegan atrasados hay que trabajar sábados y domingo para alcanzar la producción".

Cabe recordar que en San Luis Potosí la armadora General Motors tuvo que anunciar varios paros totales y parciales durante 2021 en su complejo donde se fabrica Chevrolet Equinox, Trax y GMC Terrain.