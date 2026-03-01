Hasta 400 reos peligrosos de SLP enviados a penales federales

En cuatro años y 5 meses del sexenio actual, se han traslado entre 350 y 400 personas privadas de la libertad (PPL) de alta peligrosidad a penales federales, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Explicó que la remisión a Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) no depende de la comisión de un delito del fuero común o federal, sino del comportamiento conflictivo del interno.

Es decir, buscan seguir delinquiendo al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social (CERESO), sobre todo, con el objetivo de generar autogobierno y desde ahí operar hacia el exterior, complementó.

Matizó que, en algunos casos donde los imputados todavía no reciben sentencia o no alejarlos de sus familias por un tema de derechos humanos, el proceso administrativo puede extenderse o modificarse.

"En este sexenio si lo contabilizamos, yo creo que deben ser aproximadamente 350 o 400 (personas privadas de la libertad) a penales federales", puntualizó el mando policiaco.