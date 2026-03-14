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Hay "agravios muy fuertes" de Iglesia a las mujeres, dice Gallardo

"Nosotros estamos totalmente a favor de las manifestaciones", dijo el gobernador tras el 8M

Por Rubén Pacheco

Marzo 14, 2026 12:39 p.m.
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Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

Luego de las intervenciones que realizó el bloque negro en la movilización del 8M en contra de varios templos católicos en el centro histórico capitalino, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, adujo que que en esta edición 2026 las mujeres se sintieron muy aludidas con la Iglesia, por "agravios muy fuertes".

El mandatario estatal se dijo respetuoso de los pronunciamientos de la Iglesia católica y de otras agrupaciones, quienes desaprobaron que las manifestantes hayan generado daños en las fachadas de inmuebles religiosos.

"Hay agravios de las mujeres con la iglesia muy fuertes, y hoy se sintieron muy aludidas con ellos", opinó.

Consideró que dicha conmemoración donde las mujeres salen a expresarse a la vía pública, es una forma de desahogarse de todo lo que traen guardado después de muchos años de injusticia y padecer violencia.

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"Nosotros estamos totalmente a favor de las manifestaciones. No tuvimos mayor problema; nosotros ese mismo día en la noche, ya estaba todo arreglado sin ningún problema", remató.

Por tales acciones, la Arquidiócesis de San Luis Potosí, realizó misas de desagravio para reparar ofensas, sacrilegios o profanaciones cometidas contra lugares sagrados, sin embargo, llamó a los fieles a no relativizar las protestas femeninas.

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