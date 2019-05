Hay cerca de 15 exdiputados en "lista negra" por presuntas irregularidades

"Hay una lista de 15 exdiputados", dijo el congresista Rolando Hervert Lara, respecto a si existen otros ex legisladores que pudieran ser sometidos a un proceso legal como el que afrontará el ex diputado Mariano Niño Martínez.

Señaló que en su momento se darán a conocer los nombres de las personas que se encuentran en dicho listado, pues aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado tiene la obligación de realizar un trabajo completo e investigar a fondo cualquier situación.

"No puede ser solo de un diputado ni de un solo partido, después haré un señalamiento completo porque el terreno tiene que ser parejo para todos, y no solo ellos porque existen muchos más que han sido denunciados y no se sabe en qué estatus esta su proceso, voy a levantar la voz pero con bases, yo no me voy a fijar si es un ex legislador del PAN o del PRI", manifestó.