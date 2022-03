Hay denuncias de acoso sexual en varios Cobach; acusados permanecen separados del cargo mas no despedidos

Aunque no precisó el número, Rita Salinas Ferrari, directora del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí (COBACH), reconoció que son varias las denuncias por acoso sexual que han recibido de alumnas de varios planteles de la institución, las cuales actualmente se encuentran en investigación, y han sido canalizadas a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aclaró que los maestros recientemente denunciados por la colectiva #FuimosTodas del plantel 28, no han sido cesados ni suspendidos de sus cargos, ya que de acuerdo al protocolo apenas se están realizando las investigaciones correspondientes, entonces su estatus actual es de separados de su cargo al frente de las aulas escolares, asimismo, que el director no fue cesado, suspendido o separado de su cargo, como en su momento afirmó por medio de un boletín de prensa el gobierno del estado.

"No hay suspendidos o separados como tal, porque están en investigación, hasta que no se verifique una inocencia o una culpabilidad no podemos juzgar a nadie", detalló.

Salinas Ferrari advirtió que a su llegada al cargo pudo comprobar que algunas de estas denuncias tienen varios años de haber sido señaladas, pero que en el marco de la pasada conmemoración del Día Internacional de la Mujer se abrió un canal de comunicación y denuncia que puede ser anónima.