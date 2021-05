"Hay riesgo de que crimen organizado intervenga en elecciones en SLP", reconoce secretario de Gobierno

Aunque no hay certeza de que esté sucediendo o no haya pruebas verificables, es evidente que existe un riesgo inminente de que organizaciones del crimen organizado puedan intervenir de alguna manera en los procesos electorales y en la propia jornada comicial del 6 de junio, consideró el secretario General de Gobierno de San Luis Potosí, Jorge Daniel Hernández.

"Hay un riesgo inminente, no lo podemos ocultar ni ninguna autoridad de ninguna parte de la República puede ocultarlo, el que la presencia del crimen organizado pueda incidir.

"Nosotros, hasta este momento, en San Luis Potosí podemos decir con toda certeza que llevamos un proceso electoral limpio, transparente, con algunas incidencias propias del proceso, pero sin ninguna intervención detectable hasta el momento de grupos organizados para delinquir".

Añadió que, por ejemplo, en el marco de la mesa para la construcción de la paz y la seguridad, este día se tocaron los casos de Tancanhuitz y Aquismón, donde en esta última semana de campañas se reforzarán las medidas de seguridad, derivado del estudio analítico que se hace para mantener al estado en calma.

Agregó que hay diálogo y coordinación con las autoridades municipales, con las autoridades electorales, con los candidatos y partidos políticos, etcétera, pero al día de hoy, de manera general, se podría decir que el resultado, aunque con algunos incidentes propios de las discrepancias de una contienda electoral, "resulta satisfactorio".

Recordó que esto no es motivo para bajar la guardia, al contrario, a poco más de una semana de la jornada electoral se tendrán que reforzar las medidas, especialmente en algunos municipios, y hay la prestancia de manera institucional a que el proceso del 6 de junio sea ordenado, tranquilo y transparente, de tal manera que el día 7 se amanezca con paz, calma y sin ningún incidente que lamentar.

Protección de aspirantes. Respecto a la protección que han solicitado los diversos candidatos, la Secretaría General de Gobierno señaló que a través de la Secretaría de Seguridad Pública se atiende a 25 de ellos, ya que se puede considerar que hay un riesgo real en torno al aspirante en turno.

En total, se presentaron 44 solicitudes para asignar personal de custodia; de estos, dos elementos fueron comisionados para dar seguridad a candidatos a la gubernatura estatal; dos para diputaciones federales, 10 para diputaciones locales y 30 para aspirantes a las presidencias municipales.