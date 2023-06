Hay trampas en elección del PRI: ACT

Una serie de irregularidades para la elección de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional deja abierto el riesgo de que se caiga el proceso, porque no hay piso parejo, hay cambios no acordados de horario en la convocatoria del Consejo Político y todo está armado para impedir la documentación de Edmundo Torrescano y para dejarlo en condiciones de desventaja, advirtió el expresidente estatal del tricolor, Ángel Castillo Torres.

En entrevista, el exdirigente tricolor dijo que Sara Rocha “sembró” 61 consejeros políticos estatales nuevos sin que hubieran tomado protesta y a algunos otros se les desconoció sin que hubieran cometido alguna falta o hubieran dejado el partido.

Explicó que en la asamblea general extraordinaria electiva del Consejo Político Estatal, la irregularidad principal es el hecho de que la convocatoria citaba a los consejeros a las 12 del día y modificó el citatorio para las 4 de la tarde cuando ya estaba lanzada la convocatoria de renovación.

Otra irregularidad se refiere a que Sara Rocha firma la convocatoria y al mismo tiempo es candidata a la diligencia.

En el caso de Edmundo Torrescano, fue colocado en condiciones de desventaja porque tanto a nivel Estatal como en el Comité Ejecutivo Nacional se le han negado los requisitos de documentación que lo acreditarían como candidato a la presidencia del partido, con la probable intención de que la asamblea del Consejo Político, prevista para hoy, se desarrolle solo con una fórmula candidata.

Para el caso de Frinné Azuara, advirtió que la compañera de fórmula de Sara Rocha no ha aportado nunca ni un voto al PRI en San Luis Potosí, y su único mérito es haberse identificado como parte del denominado Grupo Atlacomulco, que en actividad política no representa nada para lo que se requiere como miembro del partido que aporta votos, no tiene trabajo político y mucho menos carrera de militante para sostener y ampliar la presencia del partido en el Estado.

Castillo Torres explicó que lo que está ocurriendo con la forma en que se pretende tomar la dirigencia del partido, es un síntoma de la degradación que le ha venido afectando a través de los años, y a ello se suma que sigue habiendo resistencias institucionales para tratar de dar vida a la democracia interna.

En forma paralela, indicó, Alejandro Moreno Cárdenas está haciendo todo lo que esté a su alcance para quedarse con la franquicia del partido y repartirse las migajas del poder, porque sin duda Sara Rocha y Frinné Azuara buscarán también acaparar los cargos de elección popular que alcanzarían a amarrar con sus prácticas de antidemocracia.