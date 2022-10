"Hay uno que otro despistado que publica mentiras, que denigran el trabajo del gobierno", dice Gallardo

"Se valen las críticas constructivas, son bien recibidas por eso las recibo con mucho cariño", expresó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, al manifestar su inconformidad por las notas periodísticas que se han dado a conocer sobre la disparidad entre el monto de inversión anunciado inicialmente en algunas obras y lo que se informó en el documento del primer informe de gobierno.

"Le pese a quien le pese, porque todavía hay uno que otro despistado que publica mentiras, que denigran el trabajo del gobierno, lo quieren denigrar, pero no les alcanza con todo el colectivo que piensa de otra manera, preferimos que nos sigan criticando en el periódico porque estamos gastando mucho dinero en hacer obras, preferimos que nos critiquen por hacer, pero no a los otros cabrones que los criticaban por no hacer nada", señaló.

Lo anterior lo manifestó durante el arranque de rehabilitación integral de la avenida Industrias del eje 134 al Circuito Potosí, vialidad que hoy en día mantiene baches y boquetes que se abrieron casi al concluir el pasado sexenio, pero las obras no se concluyeron.

"Una muestra clara de la corrupción que se vivía en San Luis Potosí, nos dejaron esta calle hecha una porquería, y todavía la cobraron, eso es lo peor, hoy están procesados los secretarios por corrupción", aseguró.

Agregó que además de la inversión de 146 millones de pesos para la rehabilitación de la avenida, se suma la compra de unidades para el arranque del Metrobús, los cuales ya se estarían pagando durante este mes de octubre para que estén listos para enero y febrero de 2023, para lo cual se erogarán alrededor de 180 millones, pues se sumaría un subsidio, ya que el costo del boleto saldría en alrededor de 5 pesos.