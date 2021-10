Hay voluntad para sacar Ley de Austeridad: Diputada

Si bien el Congreso del Estado todavía no recibe notificación del ordenamiento del TEE, relativo a dictaminar en un plazo no mayor a tres meses la iniciativa ciudadana de la Ley de Austeridad, congresistas buscarán unificarla con otras propuestas que tienen la misma finalidad, sin embargo, consideraron insuficiente esa periodicidad para resolverla y votarla.

Al respecto, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, diputada presidenta de la Mesa Directiva, afirmó que desde el Poder Legislativo existe voluntad para sumarse al planteamiento, presentado por un grupo de ciudadanos en la LXII Legislatura.

En entrevista, la legisladora del PRI, consideró que una opción favorable, sería sumar todas las iniciativas en una sola moción, a fin de complementar cada uno de los argumentos en las reformas legislativas que se pretenden.

"En su momento lo estaremos dando a conocer a ustedes los medios de comunicación (el acatamiento de la sentencia correspondiente a dictaminar una iniciativa del abogado José Mario de la Garza Marroquín)", declaró.

Entrevistado aparte, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), analizó que la iniciativa ciudadana, remitida a comisiones en la pasada legislatura debido a "unas correcciones", se puede completar con los criterios sugeridos por el Partido Acción Nacional (PAN).

Defendió que el proyecto ciudadano considera la eliminación de los gastos médicos, situación que podría representar afectaciones, dado que en los ayuntamientos más alejados de las zonas conurbadas se carece de servicios médicos del IMSS o el ISSSTE.

Pese al plazo legal del Tribunal Electoral del Estado (TEE), adujo que no se puede ejecutar un cambio "tan grande" en tres meses. "El Congreso se deberá de tomar el tiempo necesario para hacer una reforma integral. Esta ayuda mucho, beneficia en gran medida, pero no es la ruta que tenemos".

"Es muy oportuna aprovechar esa iniciativa. Ahorita está muy claro el ímpetu que trae este gobierno, y que compartimos también en algunas partes, de hacer más eficiente el gasto que tiene el Gobierno en general en todas sus áreas", concluyó.