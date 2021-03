Hermann Woge Martín del Campo se suma al proyecto de Octavio Pedroza

El doctor Hermann Woge Martín del Campo aseguró que se mantiene firme apoyando la candidatura para gobernador del Estado de Octavio Pedroza Gaitán, porque es el mejor proyecto, quien demuestra apertura y cuenta con propuestas sólidas y realistas para la ciudadanía en San Luis Potosí, por eso cada día son más exsimpatizantes y exmorenistas de la zona Huasteca que se suman.

"Morena crítica tanto la denominada Mafia del Poder, cuando realmente ellos los pregonan y son la verdadera mafia del poder, y por eso nos hemos adherido más de 150 líderes y de asociaciones, porque existe un verdadero apoyo, y Octavio Pedroza cuenta con la experiencia para ejercer el cargo los próximos seis años", afirmó.

El doctor Woge Martín del Campo que hace una semana y media decidió sumarse a la candidatura para gobernador de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", enfatizó que ya están cansados que siempre sea lo mismo, "por eso yo veo que Octavio Pedroza trae ganas de trabajar por cada uno de los municipios y zonas del Estado".

Lamentó que durante los casi seis años que estuvo al frente de la Secretaría de Salud la doctora Mónica Rangel, realmente no tuvo un trabajo real para apoyar a este sector en los diversos municipios de la Huasteca Potosina, porque muchos de los hospitales carecieron siempre de medicamentos y diversos insumos, "fue un verdadero desastre su gestión y todo lo que trae arrastrando de actos de corrupción, e incluso la gente misma lo dice y lo expresa, por lo que la sociedad no se lo va a perdonar y la Huasteca está totalmente en su contra, por eso en lo personal me separe de Morena, de ahí los enfrentamientos que se han tenido entre los diversos grupos de morenistas en San Luis Potosí", apuntó.