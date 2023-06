Hervert, Govea y Salomón Rosas, entre quienes apoyan a Ebrard en SLP

Con la asistencia de priistas, , panistas, morenistas e integrantes de Movimiento Ciudadano, el Comité de Apoyo a Marcelo Ebrard Causabón, canciller de México y aspirante presidencial de Morena anunció que lo impulsará en San Luis Potosí en la encuesta interna para la obtención de la candidatura.

A la conferencia de prensa convocada por los promotores, acudieron Salomón Rosas, ex diputado federal del PRI; Eugenio Guadalupe Govea Arcos, ex dirigente estatal de Movimiento Ciudadano; Rolando Hervert Lara, ex diputado local del PAN; Angélica Mendoza Camacho, ex diputada local de Morena, entre otros.

Cuestionados sobre el respaldo al aspirante morenista pese a pertenecer a otro partido político, respondieron que dado el contexto político actual, Ebrard Causabón representa la persona idónea para encabezar la postulación por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por ello, tiene simpatías de otros actores políticos.

Declararon que el funcionario federal tiene respaldo de las mujeres mexicanas, pues cuando gobernó la Ciudad de México estableció políticas públicas en favor de la población femenina, por ejemplo, apoyar el acceso a interrupción legal del embarazo.

Dijeron que acordaron no pronunciarse en contra de las demás "corcholatas" guindas, y solo mostrar acompañamiento para el canciller mexicano.