Histórica Carrera de la Enchilada

Dejando un gran momento en la memoria deportiva e histórica del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz encabezó la realización de la onceava edición de la Carrera Atlética de la Enchilada, con una impresionante participación de casi 5 mil corredores, quienes en familia y con actitud de competencia, recorrieron los trayectos de 10 kilómetros y 3 kilómetros de convivencia.

Los ganadores absolutos de esta edición fueron el zacatecano Saúl Acosta Muro que impuso nueva marca del evento en los 10K y la keniana, Risper Biyaki Gesabwa, quienes cada uno obtuvieron una premiación de 20 mil pesos en efectivo.

El centro de Soledad se envolvió en un tumulto verde, integrado por deportistas amateur y de alto rendimiento, del municipio, de San Luis Potosí, de México y el mundo, para ser parte de la máxima fiesta deportiva local, que marca el comienzo de las actividades de la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae) 2026, en un ambiente totalmente familiar. También, participaron niños, niñas, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad en el trayecto de 3 kilómetros de convivencia.

El edil dio un mensaje de bienvenida a las y los asistentes, destacando que esta edición es la mejor competencia en la historia de la Fenae al romper récord de inscripción, agradeciendo a las y los atletas por formar parte de esta carrera que se ha convertido en una de las justas deportivas más esperadas, reconocidas y premiadas. "Gracias por participar, gracias por venir, por convivir en familia, este año rompimos récord de inscripciones", expresó, señalando el espíritu familiar y que más allá de la competencia, lo más valioso es convivir y fortalecer la cercanía con la ciudadanía.

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Los campeones absolutos en 10 kilómetros, de la rama libre varonil fueron: Saúl Acosta Muro en primer lugar y originario de Zacatecas con crono de 29 minutos y 40 segundos, batiendo el anterior récord de la justa; en la rama femenil ganó la kenianas Risper Biyaki Gesabwa con marca de 34 minutos y 42 segundos.