“Hospital de Salinas no tiene carencias”

El secretario de Salud estatal, Daniel Acosta Díaz de León aseguró que el Hospital Básico Comunitario del municipio de Salinas de Hidalgo contaba con todo el equipo para que el personal médico hiciera su trabajo.

De esa manera deslindó a la dependencia de la presunta negligencia médica que investiga la Fiscalía General del Estado relacionada con la presunta mala atención recibida por la niña Camila, quien fue declarada muerta y cuando era velada presentó signos vitales, aunque finalmente la tardanza en ser auxiliada por doctores le costó la vida.

Daniel Acosta agregó que quien acusa está obligado a probar las supuestas carencias en el hospital.

“Todo se hace en supuestos y nadie me ha señalado con precisión qué es lo que falta y si me dicen que faltaban monitores, no es cierto; si se habla de que faltaba un equipo de rayos x, tampoco es cierto; si faltaba un laboratorio tampoco es cierto, y por eso, quien señala, está obligado a probar”, reiteró.

Reconoció que dentro de la investigación por el caso de la niña fallecida en Salinas de Hidalgo, lleva implícita la responsabilidad de la institución.

Sin embargo, aseguró que el Hospital Básico Comunitario contaba con el equipo necesario.

Admitió no tener acceso las actuaciones del Servicio Médico Legal, para el caso de los dictámenes de la niña Camila Roxana, y mucho menos a los datos que den cuenta de los avances de la carpeta de investigación.