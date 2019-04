Hospital del ISSSTE, "horno", sin agua y sucio

El Hospital General del ISSSTE, localizado en la calle Carlos Diez Gutiérrez de la capital potosina, sufre desde falta de suministro de agua potable hasta insuficiencia en el aire acondicionado, denunciaron derechohabientes afectados.

Los quejosos narraron que derivado de la carencia de agua, los retretes lucen con las heces fecales de todo día, lo cual es un foco de infección para los pacientes, familiares y personal médico.

Reportaron que además de ello, desde hace casi una semana no funcionan las lavadoras institucionales, útiles e "indispensables" para sanitizar la ropa, sábanas, cobertores y otras prendas de los pacientes hospitalizados.

Recriminaron que la falta de aire acondicionado en las instalaciones gubernamentales afecta a usuarios y personal médico, problema que se da justo en medio de las altas temperaturas, estimadas en más de 30 grados centígrados.

"No hay papel para las manos. Hasta las enfermeras comentan que cómo se van a lavar las manos. Esto no es posible. Ojalá hagan algo; esto no puede estar presentándose en un hospital", señalaron.

Los derechohabientes acotaron que los desperfectos del líquido y el sistema de ventilación, se presentaron ayer y durante el transcurso de este miércoles.

En semanas anteriores, Alberto Rodríguez Jacob, delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), reconoció que en dicho inmueble tenían problemas con el bombeo de agua, por lo cual, solicitaban servicio de pipas.

Además de estas denuncias, en diferentes medios de información locales, se han expuestos señalamientos similares relacionados con el servicio de atención.