'Huella Amiga' señala omisiones en inspección de ponis en Fenapo

La Asociación Civil 'Huella Amiga' denunció que el Patronato de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) incurrió en omisiones durante la revisión médica a los ponis que participan en los carruseles de la edición 2025, lo que representa un riesgo sanitario tanto para los animales como para los asistentes.

En rueda de prensa, Karla García, presidenta de la organización dedicada a la protección animal, señaló que la inspección realizada el pasado martes se limitó únicamente a una revisión física, sin pruebas clínicas más profundas, y además se mostró un número menor de ejemplares al que corresponde.

"Si son ocho carruseles, debieron presentarnos 32 animales, y apenas vimos 20, exageradamente 20. Lógicamente sólo llevaron a los que estaban en buenas condiciones de salud", expuso.

La activista detalló que la supervisión se llevó a cabo únicamente en tres puntos y que, en varios casos, los ponis estaban recibiendo en ese momento vacunas o desparasitantes.

"Eso refleja que no existía un control previo real, lo que a nuestro parecer representa un riesgo también para la ganadería y para la gente, porque puede haber contaminación", advirtió.

En ese sentido, consideró que el Patronato de la feria estaría incurriendo en actos de omisión, al no garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección a los Animales en San Luis Potosí.

Por otra parte, García lamentó las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien días atrás afirmó que las denuncias en torno a los ponis responden a prácticas que llevan décadas y que, incluso, están relacionadas con intereses de otro tipo.

"Estamos totalmente en contra de esos comentarios, porque minimizan nuestra causa y no le dan el respeto que merece el tema. Decir que esto ha ocurrido desde hace décadas no significa que esté bien", expresó.