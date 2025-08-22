Anuncian "Café del Bienestar" en Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que próximamente junto a María Luisa Albores, directora general de Seguridad Alimentaria Mexicana, se presentara el "Café del Bienestar", el cual tiene como finalidad apoyar la economía de las mujeres de la Montaña de Guerrero, donde se tiene la mayor producción de café.

"Ahora vamos a presentar ya pronto con María Luisa Albores el Café del Bienestar, para que se sigan retorciendo", comentó.

Durante la conferencia matutina de este viernes, Claudia Sheinbaum dijo que el Café del Bienestar se va a producir en Guerrero principalmente, "una de las regiones donde estamos trabajando y, principalmente, queremos que el apoyo sea para mujeres, es la Montaña de Guerrero, donde se produce café".

"Se compra el café a buen precio, se procesa, se hace soluble y se distribuye en las tiendas, bueno, se venden las tiendas del bienestar. Es 100% café. Está riquísimo, por cierto. Entonces, eso apoya a las mujeres", destacó.

Añadió que también están incorporando un nuevo programa para mujeres que es de tortillerías, para que el maíz criollo o el maíz nativo tenga un valor agregado.

"Hoy en, por ejemplo, el kilo de maíz ahora está a menos de seis mil pesos, cinco mil y poquito, y apenas da para los gastos que se generan cuando se siembra una siembra el maíz. Entonces, si se vende el maíz, pues se con todo y las tiendas del bienestar y el programa de precios de garantía, pues se recibe no lo suficiente. Entonces, ahora queremos que haya valor agregado, ¿en dónde? Principalmente en las comunidades indígenas, ¿por quiénes? Por las mujeres".