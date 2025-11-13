Hugo Esquivel queda al frente de Deportes en Soledad

El Ayuntamiento de Soledad designó a Hugo Esquivel Montoya como nuevo titular de la Coordinación Municipal de Deportes, de acuerdo con un comunicado oficial emitido este jueves por la administración encabezada por el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La autoridad municipal informó únicamente que el cambio responde a una instrucción del alcalde, aunque no explicó las razones del relevo ni la situación del funcionario que anteriormente ocupaba el cargo.

Según el comunicado, Esquivel Montoya asumirá la responsabilidad de coordinar actividades deportivas y de activación física en colonias y comunidades del municipio, así como de trabajar con planteles educativos y grupos ciudadanos. La administración sostiene que el nombramiento forma parte de un proceso de "mejora" y ajustes internos.

La Alcaldía planteó que el nuevo coordinador deberá encargarse de programas y gestiones relacionadas con deporte social y competitivo, además de actividades comunitarias. El documento también menciona que el cambio se enmarca en la intención del gobierno municipal de reforzar su agenda en materia deportiva, aunque no se detallaron indicadores, metas ni plazos de evaluación.

