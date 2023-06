Iglesia católica reprueba aparición de autodefensas

Los grupos de autodefensa no solo van contra la ley, sino que contravienen la esencia de que haya autoridades que toman las decisiones y las soluciones, aseguró el vocero de la Arquidiócesis potosina, Tomás Cruz Perales.

Dijo que no se pueden tomar las armas por nuestra cuenta, porque esas manifestaciones no tienen un fin propiamente que lleve más a la paz que tanto se desea, sino incluso más a la confrontación, porque ya no solamente sería la manifestación de los grupos criminales, sino también de lo que incluso distorsionadamente pueden llevar a cabo estas manifestaciones ciudadanas.

Advirtió que sin embargo, el hecho de que se proponga la creación de autodefensas es una desesperación, porque incluso hay los que llaman justicieros anónimos que esos los hay donde quiera, y entonces es lamentable que eso esté ocurriendo, sobre todo porque sí hay desesperación.

Precisó que si hay manifestaciones de la sociedad, es porque a veces los ciudadanos no tienen cabida en el alcance de la justicia, y por eso sucede ese tipo de manifestaciones.